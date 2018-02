FG Releases Names Of Abducted Dapchi Schoolgirls (FULL LIST)

The Federal Government has released the names and full details of the 110 girls who are yet to be accounted for, following the attack on the Government Girls Science and Technical College (GGSTC), Dapchi, Yobe State.

The schoolgirls went missing after the attack which occurred on February 19, 2018.

The list was contained in a statement made available in Abuja on Tuesday by the Minister of Information and Culture, Alhaji Lai Mohammed

Parents of the missing schoolgirls had earlier on Saturday released the list of the girls yet to be accounted for. The list by the parents contained the names of 105 schoolgirls.

But Mohammed in the statement containing the list of the missing girls, said the list was handed over to him by the Yobe State Government. The list contains the name, age and class of each of the 110 students.

According to the list, out of the 110 missing girls, eight were in JSS1, 17 were in JSS 2, 12 were in JSS 3, 40 in SS1, 19 in SS2 and 14 in SS3.

The girls’ ages range from 11 to 19 years.

The details of the missing schoolgirls are as follows

COMPREHENSIVE LIST OF MISSING STUDENTS

S/NO NAME OF STUDENTS AGE CLASS

1 Aisha Abdullahi 12 years JSS1

2 Fati Muhammed 11 years JSS1

3 Fatima Modu Aisami 12 years JSS1

4 Fatima Abdullahi Ali 12 years JSS1

5 Salamatu Garba 13 years JSS1

6 Adama Garba 12 years JSS1

7 Hadiza Ali 11 years JSS1

8 Aisha Adamu Alkali 11 years JSS1

9 Hadiza Muhammed Musa 14 years JSS2

10 Fatima Usman 14 years JSS2

11 Rabi Yahaya Tela 13 years JSS2

12 Zainab Usman 14 years JSS2

13 Fanna Muhammad 13 years JSS2

14 Zainab Mohammed Bama 13 years JSS2

15 Fatima Yahaya 13 years JSS2

16 Amina Yahaya 13 years JSS2

17 Maryam Aliyu Mabu 14 years JSS2

18 Fatima Ishaku Aliyu 13 years JSS 2

19 Habiba Nuhu Dan-Inuwa 14 years JSS2

20 Zainab Bukar Abba 14 years JSS2

21 Fatsuma Ali 14 years JSS2

22 Salamatu Isiyaku 14 years JSS2

23 Hauwa Bulama 14 years JSS2

24 Rabi A. Nasir 14 years JSS2

25 Khadija Sule 13 years JSS2

26 Aisha Muhammad Aminami 14 years JSS3

27 Aisha A. Maina 14 years JSS3

28 Fatima Bashir 14 years JSS3

29 Fatima Muhammad 14 years JSS3

30 Fatima Aji Hassan 15 years JSS3

31 Hadiza Sale 14 years JSS3

32 Khadija Suleiman 15 years JSS3

33 Walida Adamu 15 years JSS3

34 Maimuna A. Hassan 14 years JSS3

35 Maryam Ibrahim 14 years JSS3

36 Zainab Abubakar Yakubu 13 years JSS3

37 Amina Haruna 15 years JSS3

38 Falmata Wakil 15 years SS1A

39 Maimuna Musa 16 years SS1A

40 Sahura Jibrin Muhammad 15 years SS1A

41 Fatima Bukar 16 years SS1A

42 Hajara Yahaya Tela 15 years SS1A

43 Hajara Ali 16 years SS1A

44 Maryam Adamu Muhammad 14 years SS1A

45 Fatsuma Muhammad 15 years SS1A

46 Hauwa Salisu 14 years SS1A

47 Amina Adamu 16 years SS1B

48 Zara Musa 16 years SS1B

49 Aisha Abba Aji 16 years SS1B

50 Fatima Alhaji Ari 15 years SS1B

51 Aisha Alhaji Deri Dokta 16 years SS1B

52 Maryam Usman Sale 15 years SS1B

53 Hassana Gambo 15 years SS1B

54 Hauwa Usman 16 years SS1B

55 Hajara Muhammad Gidado 16 years SS1B

56 Zara Muhammed Lawan 15 years SS1C

57 Khadija Grema Dabuwa 15 years SS1C

58 Aisha M. Wakil 15 years SS1C

59 Amina Abubakar 16 years SS1D

60 Fatima Modu Abubakar 15 years SS1D

61 Fatima Ibrahim 16 years SS1D

62 Zara Grema Dabuwa 15 years SS1D

63 Maryam Adam Kontoma 15 years SS1D

64 Falmata Wakil 16 years SS1D

65 Maimuna Umar Alhassan 15 years SS1E

66 Hajara Adamu Abubakar 15 years SS1E

67 Aisha Modu Bamba 16 years SS1F

68 Bintu Yerima 16 years SS1F

69 Zara Grema 16 years SS1F

70 Fatima Adamu 16 years SS1F

71 Fatsuma Abubakar Jambo 16 years SS1F

72 Maryam Mustapha 15 years SS1F

73 Fatsuma Abdullahi 15 years SS1F

74 Aisha Usman 15 years SS1F

75 Fatsuma Ibrahim Isa 16 years SS1F

76 Fatima Hassan Mustapha 16 years SS1F

77 Leah Sharibu 16 years SS1F

78 Maryam Bashir 17 years SS2A

79 Maryam Muhammed 17 years SS2A

80 Maryam Ibrahim Adam 16 years SS2A

81 Hauwa Manuga Lawan 16 years SS2A

82 Hauwa Saidu Abubakar 17 years SS2B

83 Falmata Alhaji Inuwa 16 years SS2C

84 Zara Muhammed 17 years SS2C

85 Fatima Muhammed 16 years SS2C

86 Maryam Usman 16 years SS2C

87 Aisha B. Danjuma 18 years SS2C

88 Aisha Mamuda 16 years SS2D

89 Zara Tijjani 16 years SS2D

90 Aisha A. Adamu 16 years SS2E

91 Fatsuma Sani 17 years SS2E

92 Fatima Usman 17 years SS2E

93 Amina Abdullahi 18 years SS2F

94 Aisha Kachalla 16 years SS2F

95 Maryam Kalwuri 17 years SS2F

96 Bintu Usman 17 years SS2F

97 Fatima A. Grah 18 years SS3C

98 Habiba Musa 18 years SS3C

99 Hajara Karumi 18 years SS3C

100 Karima Inusa 18 years SS3C

101 Falmata A. Audu 18 years SS3C

102 Hafsat A. Grah 18 years SS3D

103 Fatima Makinta Liman 19 years SS3D

104 Aisha Muhammad Jakusko 18 years SS3D

105 Hadiza Muhammed 18 years SS3D

106 Hauwa Mohammed Idris 18 years SS3E

107 Aisha M. Bukar 18 years SS3E

108 Hadiza Abubakar 18 years SS3F

109 Fanna Muhammed Modu 17 years SS3F

110 Maryam Muhammed 18 years SS3F

GOVERNMENT GIRLS’ SCIENCE AND TECHNICAL COLLEGE (GGSTC) DAPCHI

SUMMARY OF COMPREHENSIVE LIST OF MISSING STUDENTS

S/NO YEAR GROUP TOTAL NUMBER OF MISSING STUDENTS

1 JSS 1 08

2 JSS2 17

3 JSS3 12

4 SS1 40

5 SS2 19

6 SS3 14

Total 110