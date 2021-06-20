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2021 UTME: JAMB delists 24 centres over poor performance

20th June 2021
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by Our Correspondent
JAMB

Doosuur Iwambe, Abuja

The Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB has delisted 24 centres following their poor performance during the conduct of the 2021 UTME on Saturday, June 19, 2021.

This was contained in a statement by the Head of Information JAMB, Dr Fabian Benjamin.

He urged candidates posted to any of the affected centres to await further directives by checking their profile, email addresses and SMS on their registered phone for a new date.
The statement listed the affected centres to include:

1. HARRY PASS POLYTECHNIC CBT CENTRE, GBOKO, BENUE STATE

2. IZISCO OBOS INSTITUTE OF MARITIME STUDIES, WARRI. DELTA STATE

3. OSENI ELAMAH ICT INSTITUTE, AUCHI, EDO STATE

4. GIVITEC CBT CENTRE, 192, MURTALA MOHAMMED WAY, BENIN- CITY, EDO STATE

5. KINGS POLYTECHNIC, UBIAJA, EDO STATE

6. GEF SYSTEMS LTD, PUBLIC SERVICE INSTITUTE OF NIGERIA, (PSIN) , KUBWA Abuja.

7. Government Secondary School, AREA 10, GARKI, ABUJA.

8. BETHEL BAPTIST HIGH SCHOOL, KUJAMA, KADUNA STATE

9. ZABIB COLLEGE, UNGUWAR DOSA, KADUNA

10. ST. ALBERT INSTITUTE, KAFANCHAN, KADUNA STATE

11. MASSINO COMPUTER CBT, ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE

12. IP SOFT TECHNOLOGIES LTD. BESIDE ASHANTI BARRACKS APAPA, LAGOS STATE

13. INSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. FESTAC TOWN LAGOS STATE

14. SWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES, MIKE ANISON CLOSE, IKOTUN, LAGOS STATE

15. CERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING, NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS

16. AL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE, IKOTUN, LAGOS STATE

17. AUNTY ALICE SCHOOLS, MARARABA, KARU LGA, NASARAWA STATE

18. THE FEDERAL POLYTECHNIC, ILE-OLUJI, ONDO STATE.

19. KING EMMANUEL COLLEGE ICT CENTRE,ORE, ONDO STATE

20. ODUDUWA UNIVERSITY, IPETUMODU, OSUN STATE

21. FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), E-LIBRARY, CENTRE 1, OYO, OYO STATE

22. ST AUGUSTINE’S ACADEMY, LANGTANG, PLATEAU STATE

23. SKOLAK RESOURCES LTD, BZ 3 SARDAUNA KADUNA, KADUNA STATE

24. .ORU EAST CBT CENTRE (FOE ICT) OMUMA, IMO STATE

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