2021 UTME: JAMB delists 24 centres over poor performance

Doosuur Iwambe, Abuja
The Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB has delisted 24 centres following their poor performance during the conduct of the 2021 UTME on Saturday, June 19, 2021.
This was contained in a statement by the Head of Information JAMB, Dr Fabian Benjamin.
He urged candidates posted to any of the affected centres to await further directives by checking their profile, email addresses and SMS on their registered phone for a new date.
The statement listed the affected centres to include:
1. HARRY PASS POLYTECHNIC CBT CENTRE, GBOKO, BENUE STATE
2. IZISCO OBOS INSTITUTE OF MARITIME STUDIES, WARRI. DELTA STATE
3. OSENI ELAMAH ICT INSTITUTE, AUCHI, EDO STATE
4. GIVITEC CBT CENTRE, 192, MURTALA MOHAMMED WAY, BENIN- CITY, EDO STATE
5. KINGS POLYTECHNIC, UBIAJA, EDO STATE
6. GEF SYSTEMS LTD, PUBLIC SERVICE INSTITUTE OF NIGERIA, (PSIN) , KUBWA Abuja.
7. Government Secondary School, AREA 10, GARKI, ABUJA.
8. BETHEL BAPTIST HIGH SCHOOL, KUJAMA, KADUNA STATE
9. ZABIB COLLEGE, UNGUWAR DOSA, KADUNA
10. ST. ALBERT INSTITUTE, KAFANCHAN, KADUNA STATE
11. MASSINO COMPUTER CBT, ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE
12. IP SOFT TECHNOLOGIES LTD. BESIDE ASHANTI BARRACKS APAPA, LAGOS STATE
13. INSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. FESTAC TOWN LAGOS STATE
14. SWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES, MIKE ANISON CLOSE, IKOTUN, LAGOS STATE
15. CERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING, NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS
16. AL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE, IKOTUN, LAGOS STATE
17. AUNTY ALICE SCHOOLS, MARARABA, KARU LGA, NASARAWA STATE
18. THE FEDERAL POLYTECHNIC, ILE-OLUJI, ONDO STATE.
19. KING EMMANUEL COLLEGE ICT CENTRE,ORE, ONDO STATE
20. ODUDUWA UNIVERSITY, IPETUMODU, OSUN STATE
21. FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), E-LIBRARY, CENTRE 1, OYO, OYO STATE
22. ST AUGUSTINE’S ACADEMY, LANGTANG, PLATEAU STATE
23. SKOLAK RESOURCES LTD, BZ 3 SARDAUNA KADUNA, KADUNA STATE
24. .ORU EAST CBT CENTRE (FOE ICT) OMUMA, IMO STATE
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